Determinação marca carreira da massagista e empreendedora Renata França

Do sonho de ser jornalista até se tornar uma das mais renomadas massagistas do Brasil, o caminho foi desafiador. Renata França, nascida em Ilhéus (BA), em uma família simples, queria ser conhecida nacionalmente por apresentar um grande telejornal dominical. Seu plano inicial não deu certo, mas provavelmente você já ouviu falar sobre o método de massagem Renata França, criado por ela para modelar corpos com resultados já na primeira sessão.

“Quando percebi que não seria jornalista, costumo brincar que tive uma ‘DR com Deus’. Disse que, se fosse para seguir no caminho da massagem, eu não queria ser a melhor do estado ou do País: eu queria ser a melhor do mundo”, conta a empresária, que está em Porto Alegre ministrando dois cursos com sua técnica e conversou com o Jornal do Comércio sobre os desafios de empreender e de conciliar a carreira com a vida pessoal.

Ela conta que, por suas mãos, já passaram personalidades como Taís Araújo, Bruna Marquezine, Marina Ruy Barbosa, Preta Gil, Jesus Luz, Bruno Gagliasso, Joaquim Lopes, Izabel Goulart, Ivete Sangalo e Anitta.

Renata também abriu, em 2017, seu próprio SPA, em São Paulo (SP), e dá cursos por todo o Brasil. O método Renata França está disponível em mais de 30 países pelas mãos de pupilas (ela chama as alunas de pupilas). Por isso, Renata diz que as profissionais habilitadas no método são a extensão de suas mãos. Há algum tempo em Portugal, por exemplo, uma de suas pupilas passou a fazer parte da equipe e, portanto, se tornou habilitada a ministrar os cursos no país.

A mesma coisa está acontecendo na Argentina, Colômbia, México, Paraguai e Uruguai – onde foram escolhidas alunas para ministrarem cursos em espanhol, a partir de 24 de setembro. Em Porto Alegre, de acordo com o cadastro da empresária, 194 massagistas estão aptas a aplicarem seu método.

Jornal do Comércio - Querias ser jornalista, isso? E como surgiu a massagem na tua vida?

Renata França - Sim! Desde pequena, meu sonho era ser jornalista. O encanto pela profissão nasceu dentro de casa: todo domingo minha família se reunia para assistir ao Fantástico e eu ficava hipnotizada pela abertura do programa e pelos apresentadores. Enquanto as outras crianças sonhavam em ser médicas ou astronautas, eu queria ser jornalista. A vontade de seguir essa profissão e me tornar apresentadora do Fantástico continuou até o vestibular. Nessa mesma época, minha mãe montou um salão de beleza nos fundos de nossa casa, em Ilhéus (BA), para ajudar na renda da família e nos dar uma vida melhor. Ainda bastante nova, passei a ajudar no salão. Um dia, uma das clientes se encantou com o toque das minhas mãos enquanto eu lavava os cabelos dela e me convidou para fazer um treinamento de massagem e trabalhar em um spa francês no Hotel Transamérica, na Ilha de Comandatuba (BA). Como o hotel era bem frequentado, pensei: “vai que alguém me descobre lá dentro e me coloca no Fantástico”. Aceitei.

Espaço está localizado no Jardim Europa, em São Paulo

JC - Como surgiu o método Renata França?

Renata - As clínicas de estética prometiam resultados só depois da 10ª sessão de massagem. Já com anos de bagagem, questionei o porquê de o corpo não ser modelado logo de primeira sessão. Naquele momento, começavam a ser introduzidos no mercado os procedimentos de resultados imediatos. Decidi mergulhar nos estudos e desenvolver o meu próprio método, que conta com pressão, bombeamento, deslizamento e ritmo completamente diferenciados dos convencionais. O principal diferencial é que as clientes conseguem ver os resultados dos meus procedimentos logo nos primeiros minutos da sessão. A redução de medidas, a melhora da textura da pele e a sensação de bem-estar imediata são apenas alguns dos benefícios das minhas massagens. Hoje, o método Renata França é composto por seis procedimentos: drenagem linfática, modeladora redutora, massagem relaxante, miracle touch, miracle face e a recém-lançada babymoon, massagem para mulheres que buscam engravidar.

JC - És uma mulher empreendedora. Que conselho darias para quem quer investir em um negócio próprio?

Renata - Dê o seu melhor! Estude e se dedique muito àquilo que escolher fazer! Não deixe as boas oportunidades passarem. Minha mãe sempre disse a mim e a meus irmãos que tínhamos que ser os melhores em nosso trabalho, não importasse a profissão escolhida – de gari à médico. Guardei esse conselho no coração. Quando percebi que não seria jornalista, costumo brincar que tive uma “DR com Deus”. Disse que, se fosse para seguir no caminho da massagem, eu não queria ser a melhor do estado ou do País: eu queria ser a melhor do mundo.

JC - Quais os desafios em empreender no Brasil?

Renata - A maioria dos desafios todo mundo conhece: a burocracia, a alta taxa de impostos e a necessidade de inovar em um mercado muito competitivo. Conciliar a vida pessoal e profissional também é muito difícil. Afinal, toda semana, estou em uma cidade diferente para ministrar os meus cursos e, com isso, fico longe dos filhos e marido (Renata tem os filhos Isabella, de 8 anos, e o Victor Hugo de 3 anos. O marido, Hugo Matos, fica com os filhos enquanto ela viaja). Além disso, também precisei enfrentar o desafio de desvincular o significado pejorativo da profissão de massagista. Quando comecei a trabalhar, as mulheres tinham vergonha em dizer que faziam massagem. Felizmente, isso acontece cada vez menos.

JC - E o SPA, é um grande passo. Pretendes abrir outro spa ou outro negócio próprio?

Renata - Por enquanto, não penso em abrir outro SPA. No último ano, crescemos bastante e agora estamos focando em nossas pupilas, apelido carinhoso que dei para as profissionais habilitadas no método Renata França. Elas são a extensão das minhas mãos por todo o Brasil. Há pouco tempo, abrimos o Espaço das Pupilas, por exemplo, um local de convivência e de aprendizado. Lá, as profissionais podem participar de workshops e da reciclagem, onde relembram manobras das massagens e tiram dúvidas.

JC - Quais as dicas de beleza para quem está à procura de um corpo perfeito?

Renata - Eu não acredito no corpo perfeito. Muita gente pensa na massagem apenas como um procedimento estético, mas ela é uma questão de saúde também. A massagem pode aliviar dores musculares e de cabeça, estimular o sistema circulatório e diminuir a pressão arterial. Quem tem diabetes, por exemplo, pode usar a massagem como uma forma de equilibrar os níveis de glicose no sangue. O estresse, a ansiedade e o cansaço também são outros males que podem ser “combatidos” com a massagem. Para aqueles que procuram um resultado mais estético e tentam acabar com a retenção de líquido nos braços, pernas, barriga ou reduzir medidas, tanto a miracle touch quanto outras massagens do método Renata França são as melhores opções. A automassagem também é uma alternativa para quem quer prolongar os efeitos da massagem.

JC - Quais teus novos projetos?

Renata - Este é um momento muito especial para mim. Em agosto, depois de vários meses de dedicação, eu e o doutor José Bento, ginecologista e obstetra, lançamos a babymoon, massagem para mulheres que buscam engravidar. Criei cada manobra pensando nos benefícios que a massagem traz ao corpo da mulher que está no processo de fertilização. A babymoon reduz, por exemplo, o cortisol e fortalece o sistema imunológico, melhorando a endometriose, principal causa da infertilidade. A massagem também produz relaxamento profundo, que combate o estresse, um problema bastante recorrente para quem está tentando engravidar. É mais um passo bastante importante em minha trajetória, não só de fortalecer uma profissão, mas especialmente de levar saúde e bem-estar às pessoas.