Comércio gaúcho cresce 8,5% em julho

O volume de vendas do comércio cresceu 8,5% em julho no Rio Grande do Sul, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O setor registrou dado positivo também na comparação mensal, com alta de 1,9% sobre junho, além de crescimento de 3,3% no acumulado do ano e de 3,7% em 12 meses.

Tecidos, vestuário e calçados puxaram o resultado, com alta de 20,4%. Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (15,3%) e artigos de uso pessoal e doméstico (11,2%) anotaram as demais altas expressivas. Livros, jornais, revistas e papelaria foi o único segmento que apresentou queda, de 13,7%

Já no varejo ampliado, que inclui o comércio de veículos e materiais de construção, o volume de vendas no Estado cresceu 5,9% ante julho de 2018, mas recuou 1,4% na passagem de junho para julho. A venda de materiais de construção teve alta de 4,1%, enquanto o comércio de veículos, motocicletas e peças recuou 1,8% na comparação anual.