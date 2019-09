Produção industrial gaúcha fecha julho em queda

A produção industrial do Rio Grande do Sul fechou julho em queda, após desempenho com saldo positivo no mês anterior. A taxa recuou 2,4% ante junho, mas assinalou alta nas demais comparações - de 1,8% ante julho de 2018 e de 8,4% no acumulado dos últimos 12 meses. Apesar do recuo mensal, o acumulado de janeiro a julho ficou positivo em 6,9%.

Por segmento, os maiores ganhos da produção gaúcha na comparação anual foram sentidos na fabricação de produtos de couro (18,1%), de veículos automotores, reboques e carrocerias (12,7%), e de móveis (9,4%). Em contrapartida, registraram queda a metalurgia (-14,0%), a fabricação de máquinas e equipamentos (-10,7%) e a fabricação de produtos de borracha e material plástico (-9,6).

Além do Rio Grande do Sul, outros sete dos 15 locais pesquisados pelo IBGE tiveram taxas negativas em julho, acompanhando o recuo de 0,3% da indústria nacional. De acordo com a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) Regional, divulgada nesta terça-feira (10), os resultados negativos mais expressivos foram apurados no Amazonas (-6,2%) e em Pernambuco (-3,9%). Já as maiores altas ficaram com o Rio de Janeiro (6,8%) e o Mato Grosso (5,5%). São Paulo, maior parque industrial do País, registrou queda de 1,4% na variação mensal.