Inflação de Porto Alegre mantém aceleração na primeira semana de setembro

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) manteve-se estável em Porto Alegre na primeira semana de setembro, repetindo a taxa da leitura imediatamente anterior. O indicador permaneceu em 0,10% no período, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira (10). No geral, o IPC-S registrou variação de 0,15%, 0,02 ponto percentual abaixo da taxa anterior, com queda em duas das sete capitais pesquisadas.

Na capital gaúcha, seis das oito classes de despesa componentes do índice mostraram aceleração, com destaque para os grupos Vestuário (de -1,38% para -0,80%) e Habitação (de 0,74% para 0,45%).

Nas demais capitais, as desacelerações do índice foram observadas em São Paulo (0,28% para 0,18%), Rio de Janeiro (0,14% para 0,04%) e Brasília (-0,07% para -0,05%). Na contramão, registraram acréscimo no período as cidades de Salvador (0,20% para 0,41%), Recife (0,04% para 0,17%) e Belo Horizonte (0,28% para 0,29%).

A tabela a seguir mostra as variações percentuais das sete capitais componentes do índice, nesta e nas apurações anteriores: