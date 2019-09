Banrisul lança nova oferta de ações ordinárias

O Banrisul comunicou ao mercado nessa segunda-feira (9) a oferta de 96.323.426 ações ordinárias do Estado do Rio Grande do Sul. O preço por ação ainda será fixado, mas a negociação pode render mais de R$ 2,2 bilhões, considerando o valor de R$ 23,18 por ação encerrado no pregão de ontem na Bolsa de São Paulo. A expectativa do governo é usar o dinheiro para pagar a folha de pagamento do funcionalismo.

De acordo com fato relevante divulgado pelo banco, a oferta de ações aos investidores começa nesta terça-feira e segue até 17 de setembro. A negociação dos papéis está prevista para o dia 19 de setembro na bolsa de valores de São Paulo, a B3. A compra das ações somente poderá ser feita por investidores profissionais.

As ações ordinárias dão direito a voto nas assembleias, mas o governo garante que, mesmo com a nova negociação, manterá o controle do Banrisul.

Outras duas vendas de ações do banco foram realizadas no ano passado, ainda no governo de José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018). Em 10 de abril de 2018, foram vendidas 26 milhões de ações preferenciais a R$ 18,65 por ação. Logo em seguida, em 27 de abril, foram vendidas 2,9 milhões de ações ordinárias a R$ 17,65 por ação. Nessas duas operações foram arrecadados um total de R$ 536,1 milhões.