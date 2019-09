Mudanças no Maxxi Atacado começam pelo Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul deu a largada em mais uma leva de mudanças na rede que era do Walmart, grupo norte-americano que é o maior varejista do mundo, no Brasil. O Grupo BIG , nome da operação comprada em 2018 pelo fundo Advent - mesmo dono da rede Quero-Quero, anunciou a reinauguração de 12 unidades do Maxxi Atacado. A atualização vai ocorrer nas 43 lojas em 11 estados até o fim de 2020.

A bandeira tem lojas em Caxias do Sul, Gravataí, Lajeado, Novo Hamburgo, Pelotas, duas em Porto Alegre - bairros Humaitá e Sarandi, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santo Ângelo e Viamão.

O formato terá mais 10 novas lojas, que mudarão para Maxxi Atacado. A alteração faz parte dos R$ 1,2 bilhão de investimentos anunciados pelo Big para os próximos 18 meses.

Os consumidores já perceberam as alterações na fachada, com atualização da marca. O tom laranja forte domina a releitura. Segundo o grupo, está sendo feito a "transformação estrutural e tecnológica das unidades em todo o Brasil e a conversão de hipermercados para Maxxi Atacado". "Dessa forma, a bandeira passa a ser uma unidade estratégica de negócios para a empresa nos próximos anos, com foco em consumidores e comerciantes de todos os tamanhos e segmentos", diz o Grupo BIG.

O mix de itens à venda passa de 4 mil para 6 mil. As áreas dos caixas ficaram maiores para facilitar o trânsito de clientes na saída.