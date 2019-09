Renner vai abrir loja em Tramandaí e já está contratando

Vai ter novidade na largada do próximo veraneio em Tramandaí, no Litoral Norte. A cidade vai ganhar a primeira filial da Lojas Renner, que está sendo erguida na avenida Emancipação. Será a segunda na região - a outra fica em capão da Canoa.

A maior companhia de varejo de moda do Brasil está construindo um imóvel de dois andares, com mais de 2 mil metros quadrados, segundo a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. O projeto foi licenciado em março. A abertura foi confirmada pelo titular da pasta de Indústria, Gil Rosa.

"A Renner está construindo uma moderna e ampla loja. A unidade promete uma série de novidades guardadas a sete chaves pela empresa", completa o secretário. A varejista, com sede em Porto Alegre, confirmou a abertura, mas não deu maiores detalhes.

O empreendimento vai gerar 200 empregos diretos. As vagas já estão sendo ofertadas. São funções de assistente e fiscal de loja, aprendiz, assistente administrativo, assistente de vendas e visual merchandising, líder e assistente de produtos financeiros e auxiliar de expedição. Nos sites de empregos, a empresa relaciona as vagas à "inauguração em Tramandaí".

"É um marco. Empresas grandes estão se instalando no município. A cidade deixa de ser uma praia d passeio e acaba tendo vida própria", comemora Gil. Além da filial da bandeira Renner, também a cooperativa Sicredi abriu uma agência, que está operando em um local provisório até a sede que está em construção ficar pronta.

A Renner vai funcionar num terrenos onde já foi a Floricultura Úrsula. A companhia tem 570 operações em todo o Brasil e Uruguai entre as bandeiras Renner, Camicado e Youcom (moda jovem). A companhia de capital aberto vai estrear na Argentina até o fim do ano. No fim de agosto, o CEO da empresa, Fábio Faccio, que assumiu no começo do ano o cargo com a saída de José Galló - que continua no Conselho de Administração -, apresentou à mídia argentina como será a entrada no mercado do país vizinho.