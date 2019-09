GM inaugura nova plataforma de veículos dia 12 em Gravataí

A General Motors Mercosul inaugura na próxima semana a sua nova plataforma de veículos no complexo em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A montadora confirmou nesta quinta-feira (5) que lança no dia 12, na sede do Complexo Industrial Automotivo General Motors (Ciag), às margens da BR-290 (freeway), o novo carro e a nova fase de produção do parque fabril.

Vai ser a quarta ampliação em quase 20 anos no Ciag no Rio Grande do Sul. Segundo a GM, a produção do modelo já começa a partir de segunda-feira (9). A data da chegada do novo carro, um dos que serão feitos na nova plataforma, será divulgada no lançamento.

A marca estreou a produção gaúcha para o mercado em julho de 2000. A primeira expansão foi anunciada em 2004, e a segunda em 2010 . O novo modelo - o primeiro da plataforma - faz parte de pacote de investimento anunciado em 2017 , totalizando R$ 6,5 bilhões, sendo R$ 1,4 bilhão para o desenvolvimento da plataforma que agora será apresentada e mudanças estruturais mas instalações da unidade gaúcha.

No começo do ano, a montadora, após chegar a ameaçar deixar o Brasil em função de custos de produção e queda na demanda de mercado, confirmou novo ciclo de aportes , que podem alcançar R$ 10 bilhões e devem abranger o período de 2019 a 2024. Os planos de investimentos do setor costumam abranger períodos de cinco anos.

O novo carro gaúcho gaúcho, que até agora não foi revelado, é uma plataforma voltada a mercados globais da marca. Vai atender tanto o mercado brasileiro como o internacional. A fábrica de Gravataí é considerada uma das mais eficientes por ter alta produtividade. Um carro fica pronto em até um minuto, considerando todas as linhas que passa até ser concluído. O parque industrial também ganhou ainda mais tecnologia, na terceira expansão, com ingresso de mais robôs em diversas etapas da produção.

O complexo fabrica hoje dois modelos, o Prisma, que vem desde a primeira ampliação, e Onix, que é líder em vendas no Brasil em sua categoria de modelo hatch pequeno de veículos. A unidade tem capacidade de montra 350 mil carros por ano - é a maior em capacidade da GM no Mercosul -, e conta com 6 mil trabalhadores, entre diretos e indiretos. Na fábrica e ligados à GM, são cerca de 3 mil, sendo mil a mais comparando com a condição anterior ao novo projeto.

> Todas as fases da fábrica da GM em Gravataí: