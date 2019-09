Embratur lança ação para promover Brasil como destino turístico

Com o objetivo de promover o Brasil como destino turístico no exterior, o Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) apresentou nesta quinta-feira (5) a nova identidade visual da autarquia e projetos de novas campanhas promocionais de marketing para atração de turistas aos destinos brasileiros e de divulgação do turismo no exterior.

Uma das ações é o programa "Embaixador Honorífico do Turismo Brasileiro". Segundo a Embratur, o trabalho dos embaixadores do Turismo é totalmente voluntário. Os representantes, escolhidos pela relevância em sua área de atuação, receberão materiais de promoção internacional do turismo brasileiro para influenciar os turistas internacionais a visitarem o Brasil.

O ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho e o cantor Amado Batista serão embaixadores do Turismo e estavam presentes na cerimônia. O cantor disse estar orgulhoso de poder divulgar as belezas naturais do país. ''Temos que usar esse prestígio que a gente tem para que as pessoas possam se interessar, vir aqui e trazer diversão, divisas. Às vezes, o brasileiro mesmo nem conhece o Brasil direito. Eu vou em cada lugar maravilhoso'', disse Amado Batista.

Outro projeto será voltado para países do Cone Sul. Segundo o presidente da Embratur, Gilson Machado Neto, ''a ideia é atrair turistas, principalmente, da Argentina e do Chile, com foco na Região Nordeste''. De acordo com o instituto, argentinos e chilenos ocupam a lista dos turistas que mais visitam o Brasil.

Gilson Machado disse que a nova gestão mudou o foco da divulgação do país e vai priorizar os recursos naturais e os seis biomas: a Amazônia, a Mata Atlântica, o Pantanal, o Pampa, a Caatinga, o Cerrado. Ele acrescentou que outro destino que será divulgado é a ''Amazônia Azul com mais de 800 ilhas''. Sobre a nova identidade visual da autarquia, o presidente da Embratur afirmou que a ideia foi resgatar ''a marca mais forte que o país tem que é a bandeira nacional''.

Outro projeto é o ''Brasileiro, traga +5'', que busca incentivar que brasileiros morando no exterior promovam o país como destino turístico. A Embratur também preparou a campanha o ''Rei do Rolê'', uma espécie de reality show no Brasil. A ideia é selecionar um estrangeiro para visitar os mais diversos destinos durante 30 dias. O ganhador, ao atender todos os requisitos do concurso, como o número de seguidores em suas redes sociais, vai percorrer o país. Ele será acompanhado por uma equipe da Embratur, que irá registrar desde o momento em que deixar a residência, até o final do percurso. As imagens serão divulgadas em uma rede social criada especificamente para o programa, além de ter conteúdo divulgado nas mídias do vencedor, da Embratur, e da imprensa internacional.