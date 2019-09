EGR libera cobrança de pedágio em Encantado após decisão da Justiça

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) liberou a cobrança de pedágio da praça de Encantado, nas ERS-129 e ERS-130. A medida atende à decisão liminar deferida pela juíza Jacqueline Bervian, da 1ª Vara de Justiça de Encantado, a pedido do Ministério Público. As cancelas estão levantadas desde as 17h dessa quarta-feira (4). A empresa disse que vai recorrer da decisão. Em caso de descumprimento, a multa é de R$ 50 mil por dia.

A ação movida pelo MP alega que a EGR não cumpriu com o serviço programado de manutenção das rodovias. A tarifa de pedágio no trecho é de R$ 7,00 e sofreu o último aumento em 2017, quanto custava R$ 5,20. O MP recebeu da Câmara de Vereadores do município documento solicitando providências em relação às más condições da via.

De acordo com a EGR, uma média de 197.605 veículos ao dia passaram praça de pedágio no mês de julho. A ERS-129 possui 59,30 km de extensão, compreendendo trecho entre Lajeado e Guaporé, no Vale do Taquari. Já a ERS-130 responde por 28,53 km entre Lajeado e Guaporé.

A decisão da Justiça ainda determinou o prazo de 60 dias para a realização de obras de reparo entre Lajeado e Guaporé. O serviço consiste em conserto de falhas de nível e buracos, sob pena de multa diária de R$ 10 mil. A empresa também deve apresentar um cronograma de execução de atividades previstas até dezembro de 2020. De acordo com a EGR, atualmente, a estrada está em obras nos quilômetros 81 ao 84, 88 ao 93 e no km 79.