CIEE compra prédio da antiga Mesbla no Centro de Porto Alegre

O presidente do CIEE-RS, Marivaldo Tumelero, anunciou, na manhã desta quinta-feira (5), que a entidade comprou um dos prédios que foi da antiga Mesbla, no Centro Histórico de Porto Alegre. O local ocupa uma área de 12,3 mil m² na rua Comendador Manoel Pereira, onde antes funcionava uma agência do banco Itaú.