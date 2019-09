Antigo terminal do aeroporto Salgado Filho será desativado dia 15

Tem um ar saudosista a notícia de que já tem data para a desativação do antigo e que foi o primeiro terminal do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. E desta vez será em definitivo, tudo indica. Em setembro de 2010, foi anunciado que o antigo terminal voltaria a receber voos comerciais , o que ocorreu em dezembro do mesmo ano

A Fraport Brasil, companhia alemã que assumiu a concessão do complexo aeroportuário no começo de 2018, informou nesta quarta-feira (4) a partir de 15 de setembro "todas as companhias aéreas operarão no Terminal 1". No antigo terminal de passageiros, chamado de TPS2, apenas a companhia Azul faz pousos e decolagens.

A Fraport diz que todas as operações da Azul - check-in, embarque e desembarque – doméstico e internacional - serão exclusivamente no TPS 1.

Aliás, com a desativação, serão extintas as nomenclaturas Terminal 1 e Terminal 2. As denominações serão Terminal de Passageiros e Prédio Administrativo da Fraport Brasil, no terminal original.

Na antiga estrutura, permanecem as atividades administrativas da empresa e da Torre de Controle. Segundo a concessionária, o público poderá acessar o antigo terminal de segunda a sexta-feira das 7h às 19h.

A transferência da Azul ocorre após a entrega das obras de ampliação no TPS1 . Além disso, este mês estreia a área exclusivo para o check-in internacional. A previsão, informou Fraport, é que, entre 11 e 15 de setembro, as operações para os voos internacionais serão transferidas permanentemente para o check-in A, localizado no piso 2 do prédio do Terminal 1. O check-in de voos domésticos já está na área da expansão do TPS 1.