Melnick Even entra no mercado do Minha Casa Minha Vida

Maior incorporadora do Rio Grande do Sul, a Melnick Even se destacou no segmento de alto padrão e depois ampliou suas operações para empreendimentos voltados ao chamado público emergente, com faixa de renda não tão elevada. Agora, a construtora decidiu dar um novo passo e criou a Open, empresa que vai atuar na faixa do Minha Casa Minha Vida.

O primeiro empreendimento já foi lançado e será no Centro de Canoas, em uma área de 30 mil metros quadrados, onde serão erguidos 30 prédios com cinco pavimentos. Ao todo serão 600 unidades de 43 e 44 metros quadrados. O preço médio será de R$ 175 mil e o Valor Geral de Vendas (VGV) é de R$ 105 milhões.

De acordo com o diretor executivo da Melnick Even, Juliano Melnick, a nova aposta da incorporadora se deu após a observação de que o MCMV pode ser encarado, de fato, como um programa de estado, considerando que já atravessou gestões distintas no governo federal. A partir disso, se concretizou a decisão de criar a marca Open.

"Vamos 'sentir' o mercado. Se a experiência for positiva, vamos ampliar a operação", informa Melnick. O executivo projeta que, se a atividade da Open for ampliada, os futuros empreendimentos devem sair na Grande Porto Alegre em um primeiro momento e, depois, no Interior. Na capital gaúcha, é menos provável em função dos valores dos terrenos, o que dificulta viabilizar empreendimentos na faixa do MCMV.

Melnick está otimista com o novo projeto e salienta que, além de propor condomínios diferenciados, a empresa tem capacidade financeira para manter o cronograma de construção mesmo com eventuais atrasos nos repasses da Caixa Econômica Federal, o que dá mais segurança aos compradores. Tem sido recorrente, inclusive no Rio Grande do Sul, que pequenas incorporadoras parem as obras pelo atraso nos pagamentos.

Recém-lançado, o Open Canoas deve ter a primeira fase entregue em três anos, isto é, em setembro de 2022, quando estarão prontas 200 unidades. Além da Open, a Melnick já havia expandido sua atuação com o segmento de loteamentos, em parceria com a Arcádia Urbanismo.