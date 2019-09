fechamento

Loterias

O concurso 5.063 da Quina sorteou ontem as dezenas 07, 40, 62, 64 e 72. A Lotomania, concurso 2.001, sorteou os números 01, 03, 11, 17, 19, 29, 31, 35, 49, 50, 53, 57, 63, 79, 83, 87, 89, 91, 95 e 99. Na Dupla-Sena, concurso 1.982, foram sorteadas as dezenas 26, 36, 44, 48, 49 e 50 (1ª faixa), e 02, 10, 17, 20, 38 e 45 (2ª faixa). Os resultados são extraoficiais.

Fundo eleitoral

Um erro de cálculo do governo na elaboração do Orçamento de 2020 aumentou o fundo eleitoral no ano que vem em R$ 671 milhões. O valor divulgado na segunda-feira era de R$ 2,5 bilhões, mas foi corrigido para R$ 1,87 bilhão. O governo irá enviar uma retificação ao Congresso.

Intercept

O desembargador federal João Pedro Gebran Neto, do TRF-4, indeferiu pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a inclusão das mensagens trocadas por meio do aplicativo Telegram pelos agentes públicos que atuam na Operação Lava Jato no julgamento da apelação criminal do processo do Sítio de Atibaia.

Petrobras

Em apresentação para investidores feita pela Petrobras e publicada na Comissão de Valores Imobiliários, a estatal prevê que o primeiro óleo dos campos de Berbigão/Sururu, no pré-sal da bacia de Santos, será extraído no 4º trimestre deste ano, com perspectivas de ficar 25 anos em produção.

Petrobras 2

A Petrobras atingiu em agosto produção total de petróleo e gás, incluindo líquidos de gás natural, de 3 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed).

Agricultura

A Secretaria da Agricultura instituiu canais de denúncia exclusivos para a ocorrência de derivas do 2,4-D e outros agrotóxicos hormonais em culturas sensíveis Denúncias podem ser feitas pelo e-mail denunciahormonais@agricultura.rs.gov.br ou pelo WhatsApp, número (51) 98412-9961.

Reforma agrária

Advocacia-Geral da União (AGU) obteve na Justiça o cancelamento de precatórios de desapropriação de fazendas localizadas no município de Santana do Araguaia (PA), evitando o "pagamento indevido" de mais de R$ 768 milhões. A AGU atuou no âmbito de execução provisória de terras desapropriadas para fins de reforma agrária em 1999.

PGR

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirmou que deve anunciar, até quinta-feira, o nome indicado para assumir o comando da Procuradoria-Geral da República (PGR). O presidente não quis adiantar o nome, mas sinalizou que será do sexo masculino,

Aquisição

A CNH Industrial anunciou nesta terça-feira a compra da AgDNA, companhia de sistemas de informação para gerenciamento agrícola.