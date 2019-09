Top Ser Humano 2019 da ABRH-RS é do setor hoteleiro

A Associação Brasileira de Recursos Humanos seccional Rio Grande do Sul (ABRH-RS) vai homenagear o diretor-geral da ICH Administração de Hotéis, que detém as marcas Intercity Hotels e Yoo2, Alexandre Gehlen como a Personalidade Top Ser Humano 2019. A distinção será concedida pela atuação de sucesso na trajetória de liderança na organização, que transformou em referência no segmento. O mérito será entregue durante a cerimônia dos prêmios Top Ser Humano e Top Cidadania 2019, no dia 2 de outubro, no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre.

A presidente da ABRH-RS, Crismeri Delfino Corrêa, enaltece a escolha pelo empresário e frisa que são líderes como Alexandre Gehlen que contribuem para o desenvolvimento sustentável de organizações, valorizando a gestão de pessoas como ativo organizacional. "O Personalidade Top Ser Humano é a distinção de liderança íntegra que enaltece as pessoas e credita no fator humano um importante quesito para evolução empresarial. Gehlen, que fundou a o grupo em 1999, enquadra-se perfeitamente nesta posição, pois ao longo da trajetória empreendedora estruturou 40 hotéis e gere equipes espalhadas pelo Brasil e no Exterior que possibilitam disseminar um padrão de atendimento com qualidade, conforto e inovação aos clientes, unificando uma clara cultura empresarial, denominada Jeito de Ser ICH, baseada em valores que contribuem com o crescimento do negócio", relata.

Além disto, Crismeri pontua a importância do setor hoteleiro para fomentar a economia estadual. "O segmento é a porta de entrada de novos negócios no Rio Grande do Sul. A qualidade de atendimento faz com que os novos clientes - regionais, nacionais e internacionais - sintam-se valorizados e torna o Estado mais acolhedor, gerando impacto direto no desenvolvimento econômico por meio da gestão sólida e da cultura humana", afirma. Alexandre Gehlen acredita que a combinação de cultura forte, lideranças com prática de gestão atualizadas e expertise de negócios geram os resultados diferenciados da organização.