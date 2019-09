Programa vai ampliar eficiência das térmicas a carvão

O governo federal deverá lançar um programa para ampliar a eficiência das termelétricas a carvão mineral que estão em funcionamento no Brasil. A informação foi confirmada pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, durante reunião ontem com integrantes das Frentes Parlamentares Pró-Carvão Mineral do Congresso e das Assembleias Legislativas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A modernização dos parques existentes atende a uma demanda do setor carbonífero dos dois estados. De acordo com o presidente da Associação Brasileira do Carvão Mineral (ABCM), Fernando Zancan, a intenção é buscar a melhor tecnologia para o uso do carvão no Brasil, combinando maior eficiência e menor emissão de gases poluentes.

No encontro com deputados e senadores em Brasília, o ministro também detalhou a sistemática para a realização do Leilão de Energia Nova A-6, previsto para 18 de outubro. O certame prevê a contratação de projetos movidos a carvão e a gás natural, com prazo de suprimento de 25 anos a contar de 1 de janeiro de 2025. "Saímos da reunião com o compromisso do ministro Bento Albuquerque em sensibilizar o BNDES a retomar o financiamento de projetos envolvendo o carvão mineral", acrescenta o deputado estadual Fábio Branco (MDB).