Polícia Federal investiga esquema de doleiros no Rio Grande do Sul e em Rondônia

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (3), em parceria com a Receita Federal, uma operação no Rio Grande do Sul e em Rondônia para investigar um esquema de doleiros que atuam no Brasil, Uruguai e Paraguai. Ao menos nove pessoas foram presas em Santana do Livramento, Porto Alegre e Ariquemes (RO). Os criminosos teriam movimentado mais de R$ 1 bilhão entre 2015 e 2019.

Os agentes cumpriram 16 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Santana do Livramento, e em Ariquemes, em Rondônia.

De acordo com a PF, as investigações iniciaram em 2018 e identificaram a conexão de uma rede de doleiros que atuam nas cidades de Porto Alegre, Santana do Livramento, Rivera, no Uruguai, e em Ciudad del Este, no Paraguai. O grupo mantinha um esquema conhecido como “dólar-cabo”, e lavava dinheiro de diversas atividades criminosas no Brasil e no Exterior, inclusive com a utilização de madeireiras da Região Norte do país.