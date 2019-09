Petrobras atinge produção total em agosto de 3 milhões de barris de óleo por dia

A Petrobras atingiu em agosto produção total de petróleo e gás, incluindo líquidos de gás natural (LGN), de 3 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), com produção diária de 3,1 mi boed, ambas consideradas recorde.

Em comunicado, a empresa diz que a média da produção no pré-sal, contando a parcela dos parceiros, foi de 2,2 milhões boed, e produção diária de 2,5 milhões boed, também recorde. A estatal acrescenta que as sete plataformas - em operação desde 2018 - alcançaram a produção de 690 mil barris de óleo por dia em 8 de agosto, "com destaque para o crescimento da produção no Campo de Búzios."