Latam terá novos voos diretos ligando Porto Alegre a Curitiba e Rio de Janeiro

A Latam Airlines começa a operar, a partir de 15 de novembro, novas rotas ligando Porto Alegre aos estados do Paraná e do Rio de Janeiro. A companhia aérea terá voos diretos ligando a Capital gaúcha às capitais Curitiba e Rio de Janeiro. As passagens já estão à venda no site da empresa.

As operações para Curitiba incluem dois voos diários, saindo do Aeroporto Salgado Filho às 8h25min e às 17h30min. No sentido contrário, as aeronaves deixam a capital paranaense com destino a Porto Alegre às 9h45min e às 17h05min. A rota tem 1h25min de duração.

Já entre Porto Alegre e Rio de Janeiro (aeroporto Santos Dumont) serão três voos diários, saindo às 11h40min, 14h45min e 19h da Capital gaúcha. Os voos no sentido contrário deixam o cidade carioca às 6h, 12h20min e 14h55min. O percurso tem duração de 1h55min.

Em nota, a Latam informa que as novas operações fazem parte de um enfoque da empresa na demanda de passageiros corporativos. "Investimos em rotas sustentáveis, encurtando distâncias e permitindo que mais pessoas possam viajar", diz no texto o CEO da LATAM Airlines Brasil, Jerome Cadier.

A companhia ainda vai inaugurar, até o fim do ano, outros quatro voos diretos domésticos: Guarulhos (São Paulo)-Maringá (Paraná); Santos Dumont (Rio de Janeiro)-Curitiba (Paraná); Santos Dumont (Rio de Janeiro)-Salvador (Bahia) e Santos Dumont (Rio de Janeiro)-Vitória (Espírito Santo). Em nota, a Latam ainda destaca a abertura da quarta base da companhia no estado do Paraná, em Maringá.