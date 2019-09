Ibovespa chega aos 101.160 pontos, apresentando alta moderada

O Ibovespa abriu em alta moderada nesta segunda-feira (2) num movimento alinhado ao desempenho das bolsas europeias e com o apoio das blues chips do setor financeiro e também da Vale. A mineradora tem alta de quase 2% em reação à valorização do minério de ferro (7% no mercado chinês).

O início positivo dos negócios na Bolsa brasileira, contudo, não se sustentou por muito tempo.

A depreciação das ações da Petrobras contribuiu para a virada. Os papéis da estatal do petróleo recuam praticamente à mesma proporção dos contratos futuros da commodity em Londres e também em Nova Iorque. Assim como observado no início da sessão do mercado futuro (às 9h), o contrato para outubro do Ibovespa segue em queda.

A liquidez tende a ser mais baixa hoje por conta, principalmente, do fato de os mercados à vista americanos estarem fechados. Hoje é feriado pelo Dia do Trabalho nos Estados Unidos.

Por volta das 10 horas, o Ministério do Comércio da China (MofCom, na sigla em inglês) anunciou que entrará com um processo no mecanismo de resolução de disputas da Organização Mundial do Comércio (OMC) contra o primeiro lote de tarifas dos Estados Unidos sobre US$ 300 bilhões em importações do país asiático, que entrou em vigor ontem. "A China está fortemente insatisfeita e resolutamente oposta. Em acordo com as regras relevantes da OMC, a China vai salvaguardar firmemente os seus direitos e interesses legítimos e defender resolutamente o sistema de comércio multilateral e a ordem internacional do comércio."

Às 11h, o Ibovespa subia 0,03,% aos 101.160 pontos. A ON da Petrobras recuava 0,46%. A ON da Vale desacelerara a alta e subia 1,05%. A PN do Itaú Unibanco também passou a cair, depois de marcar máxima em alta. Nesse horário, a ação do banco privada recuava 0,59%.