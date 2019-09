Itaú Unibanco conclui compra de fatia da Ticket após aprovação de BC e Cade

O Itaú Unibanco informa sobre a liquidação financeira da operação de compra de uma fatia na administradora de benefícios Ticket Serviços, após aprovação de órgãos reguladores.

Segundo comunicado nesta manhã de segunda-feira (2), o Itaú Unibanco Holding obteve as aprovações do Banco Central do Brasil e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para a conclusão da parceria com a Edenred, controladora da Ticket, no mercado de benefícios aos trabalhadores regidos principalmente pelo Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

O comunicado também diz que na última sexta-feira (30) ocorreu a liquidação financeira da subscrição de 11% do capital da Ticket Serviços S.A. "Com essa operação, o Itaú Unibanco reafirma seu compromisso com o mercado brasileiro e com a criação de valor a longo prazo para seus acionistas", diz o texto assinado pelo diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores, Alexsandro Broedel.