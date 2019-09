Governador diz que números da Expointer injetam ânimo na economia gaúcha

O governador Eduardo Leite (PSDB) celebrou neste domingo (1) o resultado dos negócios na Expointer, que movimentaram quase R$ 2,7 bilhões. O crescimento de 17% nas vendas durante a feira mostra a força do agronegócio e da economia do Estado, observou o chefe do Executivo.

Leite reiterou que não se deve confundir a crise nas finanças públicas com o Rio Grande do Sul, que tem uma atividade econômica diversificada. O governador destacou, ainda, que os bons números da Expointer injetam ânimo e confiança na economia gaúcha, mostrando a força do agronegócio.

O chefe do Executivo gaúcho comentou os resultados durante visita à Casa JC na Expointer neste domingo à tarde. O governador foi recebido pelo diretor-presidente do Jornal do Comércio, Mércio Tumelero, e pelo diretor de Operações do JC, Giovanni Tumelero. Leite estava acompanhado do vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior (PTB), e da prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas (PSDB).