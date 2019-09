Americanas abre filial do formato express em Torres

Mais uma filial da Lojas Americanas começou a funcionar no Rio Grande do Sul. Torres, um dos principais municípios do Litoral Norte, já conta com a operação do modelo Americanas Express, na avenida Barão do Rio Branco, 342, no Centro da cidade, que soma 54 mil habitantes.

Com a nova unidade, a rede soma 55 operações no Estado. Desde sexta-feira (30), os consumidores locais podem frequentar a filial que conta com até 15 mil itens de diversas categorias, segundo a rede varejista, que reforça o impacto da abertura para o "desenvolvimento econômico do município".

A Americanas informou que a unidade faz parte do plano de expansão da empresa, lançado em 2014, que prevê a abertura de 800 novas lojas até o fim de 2019, com investimentos de R$ 4 bilhões em todo o País.