Avaliação Nacional de Vinhos reúne 47 vinícolas

A Associação Brasileira de Enologia (ABE) promoverá no dia 28 de setembro no Parque de Eventos em Bento Gonçalves a 27ª Avaliação Nacional de Vinhos - safra 2019. A avaliação, que não é um concurso, serve para analisar a evolução da qualidade do vinho brasileiro, sendo referência para a escolha de variedades de uvas, técnicas de elaboração e lançamento de produtos.

Neste ano, o evento reunirá 338 amostras de vinho de 47 vinícolas de oito regiões brasileiras, entre elas, do Vale do São Francisco (BA), Sul de Minas Gerais, Leste de São Paulo, Planalto Catarinense e do Rio Grande do Sul, provenientes da Serra gaúcha, Campanha, Serra do Sudeste e Campos de Cima de Serra.

O presidente da ABE, enólogo Daniel Salvador, explica que as inscrições das vinícolas ocorreram em junho, já a coleta foi nos meses de julho e agosto e a degustação da seleção começou no dia 27 de agosto e vai até o dia 5 de setembro. No dia 28 de setembro, o público poderá degustar 16 amostras selecionadas, aprovando a representatividade da safra 2019. Salvador informa que as inscrições para o público em geral, se iniciarão às 9h desta quarta-feira.

O presidente da ABE diz que a Avaliação Nacional de Vinhos é o maior evento brasileiro do gênero, e reune enólogos, sommeliers, enófilos, apreciadores e consumidores. Também destaca que os encontros estão se consolidando com o passar dos anos e possuem um caráter educativo, divulgando práticas da degustação e apreciação dos vinhos.

Salvador dá detalhes sobre os critérios utilizados na avaliação, salientando que as coletas são codificadas e algumas chegaram a percorrer 3 mil quilômetros até chegar ao seu destino. “No período compreendido entre 27 de agosto até a próxima quinta-feira, 120 enólogos brasileiros degustarão os vinhos às cegas no Laboratório de Análise Sensorial da Embrapa Uva e Vinho, que faz a coordenação técnica do evento. Esta é a fase mais criteriosa da maior degustação de vinhos de uma safra do mundo, como é reconhecido o evento. Serão 24 horas de degustação às cegas”, explica.

Ele acrescenta que os enólogos são divididos em oito grupos com 15 profissionais cada, sendo que a cada dois dias, dois grupos de enólogos fazem degustação, que segue normas internacionais. “Estas mostras darão uma ideia de futuros vinhos, que deverão entrar no mercado no futuro”.

Confira mais sobre a 27ª Avaliação Nacional de Vinhos – Safra 2019: