Pompéia Fashion Weekend chega à 10ª edição

Acontece neste final de semana o Pompéia Fashion Weekend, que chega na 10ª edição. O preview da coleção primavera/verão foi apresentado ontem à noite para convidados no Shopping Total. Hoje e amanhã, 30 e 31 de agosto, o PPFW é aberto para todos e acontece na Loja Pompéia do Centro Histórico de Porto Alegre.

O desfile contou com a presença do head de estilo da Azaleia, Alexandre Herchcovitch, que lançou uma coleção exclusiva de calçados para a Lojas Pompéia. “São oito produtos que seguem o estilo de Herchcovitch e serão comercializados nas lojas físicas da Pompéia e no e-commerce”, explica Carmen Ferrão, Superintendente Grupo Lins Ferrão (Lojas Poméia e Gang).

A Pompéia aposta em cores e na leveza de materiais e modelagens, presente em vestidos e blusas com decote de ombro a ombro e babados. Também foi possível observar peças artesanais com estampas, texturas e aplicações. Os tons terrosos e modelagens mais limpas também estiveram presentes no desfile, além do linho, que teve grande destaque em calças, macacões e blazers.

Carmen explica que o PPFW tem uma programação bem diversificada. Além dos bate-papos, o público pode participar de serviços como consultoria de moda, espaço make up, espaço relax e customização de peças. Todas as atividades são abertas ao público e gratuitas.

Pompéia Fashion Weekend