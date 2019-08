Justiça libera venda de ações do Banrisul que pertencem ao estado do Rio Grande do Sul

O governo gaúcho conseguiu reverter a decisão da Justiça estadual que havia bloqueado a venda das ações do Banrisul da cota que pertence ao estado do Rio Grande do Sul. O juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública em Porto Alegre, Vanderlei Deolindo, revogou a liminar concedida anteriormente que vinculava a venda das ações à apresentação de estudo de viabilidade e prévia decisão judicial.

O ex-candidato ao governo em 2018 e ex-presidente do banco Mateus Bandeira é o autor da ação popular que tentar barrar a oferta, que será, caso se efetive, será a terceira em um ano e meio. As outras duas foram no ano passado no governo de José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018).

A Procuradoria Geral do Estado (PGE) ingressou com embargos declaratórios contra a ação popular. A Justiça suspendeu a venda no fim de julho. Bandeira alegava prejuízos com a venda. Bandeira afirmou que o governo gaúcho estaria abrindo mão de, ao menos, R$ 3 bilhões para antecipar cerca de R$ 2,5 bilhões

Segundo nota da PGE, no site do governo, o juiz teria acatado os argumentos da procuradoria de que "o fato de o Rio Grande do Sul ter publicizado a sua intenção de realização de oferta pública não caracteriza, em primeira análise, ameaça de dano irreparável". O juiz ainda teria validado que o governador Eduardo Leite tem legitimidade, por ter sido eleito, para "buscar alternativas para o enfrentamento da crise econômica do Estado", diz a nota. O governo deve usar os recursos da venda na melhoria das condições fiscais.

O procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, informou que tinha "convicção da lisura e correção do procedimento adotado para a venda das ações do Banrisul". A decisão suspendendo a liminar reconhece que "não existe nenhuma ilegalidade a impedir o prosseguimento do processo de venda”.

Sartori fez duas operações de venda de papéis. Em 10 de abril, foram vendidas 26 milhões de ações preferenciais a R$ 18,65 por ação. Em 27 de abril, foram vendidas 2,9 milhões de ações ordinárias a R$ 17,65 por ação. Nestas duas operações foram arrecadados um total de R$ 536,1 milhões.