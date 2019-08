Dólar avança ante rivais com fraqueza da libra

O dólar avançou ante rivais nesta quarta-feira, com a libra esterlina penalizada após a autorização concedida pela rainha Elizabeth II ao primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, para suspender as atividades do Parlamento local até 14 de outubro.

Próximo ao horário de fechamento em Nova Iorque, o dólar subia a 106,21 ienes, enquanto o euro caía a US$ 1,1080 e a libra recuava a US$ 1,2213. O índice DXY, que mede o dólar ante outras moedas principais, teve alta de 0,21%, para 98,210 pontos, recuperando a marca considerada importante dos 98 pontos.

Boris Johnson foi autorizado a suspender as atividades do Parlamento britânico, o que foi interpretado como uma manobra para forçar um Brexit sem acordo na data final do divórcio, 31 de outubro, e fez a moeda do Reino Unido recuar ante o dólar.

"Atualmente, a taxa de câmbio da libra não é totalmente precificada para uma saída da União Europeia sem negociação, o que sugere que, se isso vier a ocorrer, há risco significativo de queda da moeda - potencialmente, na ordem de 5 centavos ou mais", diz a Western Union, em relatório divulgado a clientes.

A moeda americana também se valorizou em relação às divisas de países emergentes, como Argentina e México.

O peso argentino caiu ante o dólar apesar de medidas tomadas pelo Banco Central da República Argentina (BCRA). Só nesta quarta, foram leiloados US$ 367 milhões das reservas internacionais do país, além de US$ 60 milhões em recursos do Ministério da Fazenda e de 200,413 bilhões de pesos argentinos em Letras de Liquidez (Leliqs).

A disparada da moeda americana se estende desde que a chapa oposicionista de Alberto Fernández e Cristina Kirchner venceu as eleições presidenciais primárias. Os dois já são considerados como prováveis próximos presidente e vice-presidente da Argentina. No fim da tarde, o dólar avançava a 57,9811 pesos argentinos.

O peso mexicano, por sua vez, aprofundou as perdas após o Banco Central do México (Banxico) reduzir projeções de Produto Interno Bruto (PIB) e inflação do país. No fim da tarde, o dólar avançava a 20,0803 pesos mexicanos.