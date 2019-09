Empresa cria o primeiro colchão anatômico à venda no Brasil

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Empresa brasileira que desenvolve produtos voltados à saúde da coluna vertebral, a GoodSpine criou o primeiro colchão anatômico do País. Desenvolvido por quiropratas - profissionais da área da saúde que usam terapia manual para prevenir e tratar problemas nos sistemas nervoso, muscular e esquelético por meio da terapia manual, o produto promete descansar a musculatura mantendo a coluna alinhada.

Quiropraxista, sócio proprietário da GoodSpine e chefe da equipe que desenvolve os produtos, Roberto Bleier Filho idealizou o produto pensando nas demandas dos clientes que o buscam para a terapia alternativa, que pediam indicações de qual o melhor colchão ou travesseiro comprar. ''Por mais que a pessoa fizesse o tratamento faltava um acessório adequado'', destaca Bleier.

Durante dois anos, o profissional desenvolveu o colchão, que chegou ao mercado no fim de 2018. Segundo Bleier, o modelo tem a medida que ele considera ser ideal e se adapta às curvaturas da coluna. O dono da marca diz que quer romper com o paradigma "de que colchão bom é colchão duro". O SpinCare, nome do produto, seria o único colchão aprovado pela Associação Brasileira de Quiropraxia.

O produto é feito com diferentes tipos de espuma, com poros que dissipam o calor e pontos de pressão na coluna. Pessoas que sofrem com dores na coluna e que investem em saúde e bem-estar formam a maior demanda pelo colchão, diz Bleier.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que 80% da população mundial teve ou terá dor na coluna. "Os pilares de uma vida saudável são a alimentação, a atividade física e o sono. Desses, o item que as pessoas mais usam é o colchão, afinal, passamos mais tempo dormindo do que comendo ou nos exercitando”, explica Bleier.

Além de colchões anatômicos, a empresa também desenvolveu travesseiros, com alturas e tamanhos diferentes, e apoios para a região lombar. O colchão SpineCare é vendido pela internet em cinco tamanhos, desde a versão solteiro até a king size (maior tamanho), com preços entre R$ 3 mil e R$ 8 mil.