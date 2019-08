CMPC investe R$ 100 milhões em drenagem pluvial

A CMPC iniciou a ampliação do seu sistema de drenagem pluvial na planta de Guaíba, com um investimento de R$ 100 milhões ao longo de dois anos. A obra prevê a construção de um grande reservatório e três poços de bombeamento que possuem sistemas de monitoramento da qualidade da água da chuva. Com este empreendimento, a estimativa é de gerar 200 empregos diretos e mais 400 indiretos durante a realização dos serviços. Até o momento, 50% dos colaboradores são moradores de Guaíba.