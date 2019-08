Amaro aposta em estratégia omni-channel em nova loja em Porto Alegre

A Amaro, grife de roupas femininas idealizada em 2012 pelo suíço Dominique Oliver, fez o caminho inverso de muitas grifes do varejo. Começou on-line e depois iniciou a abertura de lojas físicas, chamadas guide shops. A grife se baseia nos conceitos de omni-channel e direct-to-consumer (onde não existem intermediários entre a marca e o cliente final), possibilitando uma série de vantagens, desde eficiência e preço mais competitivo até o controle total da mensagem de marca passado para o cliente.

A estratégia vai ao encontro do perfil do consumidor brasileiro: no País, a maioria das compras são feitas no mundo físico - menos de 5% das transações acontecem no on-line. A marca tem 13 guide shops espalhados pelo Brasil - em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, e agora, em Porto Alegre, e aposta neste conceito de loja que funciona como um showroom, integrando o benefício do contato off-line com a facilidade da compra on-line.

A inauguração oficial na Capital gaúcha ocorre nesta quinta-feira (29).

Público da grife é a mulher independente, que vive 'uma lifestyle urbana'

"Em 2015, quando inauguramos o nosso primeiro Guide Shop, a ideia era garantir ainda mais agilidade ao oferecer as últimas tendências de moda a preço justo com o máximo de conveniência. No Brasil, vimos a oportunidade de ter os Guide Shops justamente para atender a essa parcela de clientes que está no mundo físico", explica a diretora de Marketing da marca, Denise Door.

A executiva explica que nestes espaços a cliente pode conhecer e experimentar as peças da Amaro e, diferente de uma loja física comum no varejo, as compras no guide shop são finalizadas on-line, por meio de um dos computadores ou tablets disponíveis no espaço. A entrega do produto vai diretamente para a casa da cliente ou pode ser retirado no guide shop mais próximo de casa.

Conforme diretora de Marketing da marca, Porto Alegre é um dos maiores mercados da Amaro

Conforme Denise, Porto Alegre é um dos maiores mercados da Amaro. "Naturalmente, estávamos de olho na região e acreditamos no potencial de crescimento local. Sabíamos que o guide shop ajudaria ainda mais a interagimos de perto com as clientes", diz. Ela ressalta que uma das maiores vantagens de ser uma marca digital e verticalizada é o contato muito próximo com as clientes. "Sabemos o que elas querem e como adaptar nosso serviço a isso", ressalta a diretora.

"Os guide shops são uma extensão da amaro.com no mundo físico. Então, a nossa expectativa é poder oferecer essa experiência completa para as gaúchas - principalmente para aquelas que ainda optam pela compra off-line, perceberem como pode ser fluída essa experiência, e poder encorajar mais mulheres a experimentarem o futuro do varejo", ressalta Denise.

Segundo a diretora, o público da grife é a mulher independente, que vive 'uma lifestyle urbana'. "Não gostamos de segmentar a nossa cliente baseada em características demográficas ou sociais. Sendo uma marca on-line, desde o primeiro dia podemos vender para todo o Brasil e abraçar diferentes mulheres com a nossa ampla oferta de produto, estilos, preço acessível e conveniência", explica.

Vantagens em relação a uma loja física convencional

Denise explica que vantagens em relação a uma marca tradicional vão além da estratégia

Amaro Divulgação JC

Os guide shops funcionam como uma mídia 3D, cativando várias consumidoras novas e sendo também um ponto de conveniência para as clientes que compram on-line. Denise Door, diretora de Marketing da marca, explica que é uma imersão no mundo Amaro, onde se pode experimentar as peças e participar dos eventos da marca.

Uma das grandes vantagens é a tecnologia que proporciona o máximo de conveniência para a cliente. Por exemplo, tablets são instaladas dentro dos provadores para chamar os guide shop influencers (que recebem a notificação por um relógio), e tablets ou computadores são usados para finalizar as compras.

Provadores da loja devem contar com tablets para chamar os guide shop influencers

As vantagens em relação a uma marca tradicional, explica Denise, vão além da estratégia. "Acreditamos que marcas DNVB (digitally native vertical brands) formam parte do futuro do varejo, e por isso trazem muitas vantagens em contraponto a um modelo mais antigo e tradicional do mercado", diz.

Ela resume as vantagens em três pontos principais: eficiência (a cadeia é mais enxuta , econômica e mais ágil, o que impacta diretamente no preço do produto final); foco em user experience (marcas DNVB sabem quando e como se conectar com seu público e quais mensagens funcionam melhor, além de ter o controle da experiência em qualquer que seja o canal de venda - aplicativo, online, físico); e por fim, dados (vender direto para o cliente final tem a possibilidade de conhecer e entender todo o seu comportamento, obter informações relevantes e personalizar a sua experiência de compra, e inclusive o produto, através do uso inteligente dos dados que coleta. E uma vez que as compras são finalizadas on-line, as informações são concentradas em um mesmo sistema para análise).

A executiva comenta, ainda que o espaço em Porto Alegre é o maior guide shop da marca, com quase 300 metros quadrados. Também adianta que foi criada uma coleção exclusiva baseada na preferência das mulheres gaúchas, também graças à tecnologia: enquanto o espaço estava em construção, foi instalado um QR Code no tapume para que as pessoas pudessem interagir com um questionário e escolher as peças que gostariam de ver na coleção.