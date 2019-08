Hospital de Clínicas tem inscrições abertas para concurso de nível superior

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre está com inscrições abertas para concurso público (Edital 03/2019) com vagas destinadas a profissionais de nível superior. O processo seletivo é para a formação de cadastro de reserva, sendo os postos preenchidos de acordo com as necessidades do hospital.

As vagas são para graduados em medicina, pedagogia e terapia ocupacional (veja as informações abaixo). Os salários vão de R$ 5.028,99 a R$ 8.158,50 mensais. As inscrições podem ser realizadas até o dia 23 de setembro pelo site https://www.portalfaurgs.com.br/concursos , e o valor da inscrição é de R$ 117,00.

Caso o candidato não tenha acesso à internet, a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs) disponibiliza computador na sua sede – Avenida Bento Gonçalves, 9.500, prédio 43.609, Campus do Vale da Ufrgs, bairro Agronomia. O horário de atendimento no local é das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.

As provas acontecem no dia 28 de outubro, às 9h, em locais ainda não definidos.

As vagas são: