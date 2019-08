Ministra confirma viagem a quatro países árabes

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, confirmou a primeira viagem a três países árabes em setembro. De 14 a 23 do próximo mês, a comitiva brasileira passará por Egito, Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes. Um dos objetivos é incrementar as relações comerciais.

"O Brasil tem condições de ampliar o fornecimento de diversos produtos agrícolas já importados pela Liga Árabe, mas que ainda tem representação ínfima na pauta de exportação brasileira para seus países. É como o caso do algodão, cacau e das frutas secas ou frescas, como goiaba, manga e limão", disse a ministra, em palestra sobre a importância dos países árabes para a agricultura brasileira, na Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, em São Paulo.

De acordo com a ministra, o Brasil está familiarizado com as exigências dos mercados árabes. "Os seus consumidores conhecem e aprovam os nossos produtos. E orgulhamo-nos de ser hoje um dos maiores exportadores de proteína halal de todo o mundo".

Tereza Cristina também confirmou a presença na Anuga, que é uma feira mundial do setor de alimentos e bebidas, que acontecerá em outubro, na cidade de Colônia, na Alemanha. Na ocasião, ela deverá se reunir com empresários alemães e com a ministra da Agricultura da Alemanha, Julia Klöckner. "Temos vários convênios que já estão sendo tratados entre o Ministério da Agricultura brasileiro e o ministério da Agricultura alemão", ressaltou. Ela também disse que irá a Genebra, participar de reunião na Organização Mundial do Comércio (OMC).

Tereza Cristina afirmou que propôs ao Japão a abertura de seu mercado para a carne bovina de um bloco de Estados brasileiros, formado por Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Rondônia. "O Japão costumeiramente importa carne bovina de países livre de febre aftosa sem vacinação e no Brasil só Santa Catarina tem esse status", disse ela em entrevista coletiva após reunião com o ministro da Agricultura japonês, Takamori Yoshikawa. "Propus a ele um bloco de estados, incluindo Paraná, que deve caminhar rapidamente dentro do programa de erradicação de aftosa sem vacinação, Rio Grande do Sul, Goiás e Rondônia. As tratativas estão sendo feitas, inclusive aqui hoje, para podermos atingir esse objetivo", comentou.

Ela afirmou esperar que, até o ano que vem, uma missão do Japão visite os estados citados. A ministra listou outros produtos para os quais o Brasil busca abertura no Japão, como abacate e material genético.

Ainda segundo Tereza Cristina, o Japão tem interesse em iniciar cooperação entre universidades japonesas e instituições brasileiras, como a Embrapa. "Sempre na área de alimentos. Eles prezam muito a segurança alimentar."

Declarações de Macron são 'oportunistas', diz Tereza

As declarações do presidente da França, Emmanuel Macron, que criticou o presidente Jair Bolsonaro, foram classificadas como "oportunistas" pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Entretanto, ela se disse satisfeita com os resultados da reunião do G-7, na França, em que os países mais ricos ofereceram ajuda ao Brasil para o combate aos incêndios florestais na Amazônia.