Onyx garante R$ 22 milhões para Minha Casa, Minha Vida no Rio Grande do Sul

Depois de palestrar nesta sexta-feira (23) aos associados do Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), o ministro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM), foi questionado por empresários do setor. O presidente do Sinduscon-RS, Aquiles Dal Molin, cobrou a regularização dos repasses federais ao programa Minha Casa, Minha Vida. Onyx garantiu a liberação de R$ 22 milhões para o setor no Estado.

Conforme Dal Molin, o Palácio do Planalto acumula R$ 450 milhões em repasses atrasados no Brasil; no Rio Grande do Sul, R$ 20 milhões. O ministro reconheceu que o governo está com dificuldades em colocar em dia o repasse.

"Agora, tem uma coisa muito importante que estava faltando: o pagamento de R$ 22 milhões para honrar uma portaria interministerial que permite o acesso dos senhores aos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que os senhores acessam para programas de habitação popular. Conversei com o ministro da Economia Paulo Guedes e esse pagamento deve estar efetuado até quarta-feira", garantiu.