Fundação CEEE promove debate Caminhos para o Futuro

A Fundação CEEE, maior fundo de pensão do Rio Grande do Sul, promoverá nesta terça-feira (27), às 13h30min, o seminário Caminhos para o Futuro, que debaterá, entre outros temas, as mudanças na sociedade após a aprovação da reforma da Previdência.

O encontro gratuito e aberto ao público terá a participação do comunicador Dado Schneider e do estrategista de marcas Cassio Grinberg e ocorrerá Centro de Eventos do BarraShoppingSul, em Porto Alegre.

É a sexta edição do encontro, que ainda discutirá a transformação digital e os novos modos de trabalho. Na oportunidade, a Fundação CEEE também irá revelar seu reposicionamento, apresentando novidades para o mercado. As inscrições para o evento estão abertas no site www.familiaprevidencia.com.br/caminhos.

O presidente da Fundação CEEE, Rodrigo Sisnandes Pereira, avalia que já há uma adesão maior à previdência privada no País, embora exista um grande mercado ainda a ser explorado. Ele prevê que a busca pela garantia de um futuro com uma renda maior, via previdência privada, deve crescer ainda mais em todo o Brasil.

Atualmente, a Fundação CEEE tem um patrimônio de R$ 7,1 bilhões. “Mesmo pagando R$ 650 milhões por ano em benefícios; pagamos por mês, R$ 50 milhões em aposentadoria”, informou Sinandes, em visita ao Jornal do Comércio, onde foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Mércio Tumelero, e pelo diretor de Operações, Giovanni Tumelero.

A Fundação CEEE recebe adesões através de convênios com empresas, associações e sindicatos. Tem mais de 17 mil pessoas físicas como clientes, além de 15 mil dependentes. São 9.200 aposentados e pensionistas, além de outros 8 mil participantes ativos.