Grupo BIG, ex-Walmart, abre mais de 200 vagas no Rio Grande do Sul

A Grupo BIG, novo nome do Walmart no Brasil, está ofertando mais de 200 vagas de trabalho em Porto Alegre, Região Metropolitana e Sapiranga. A seleção para os postos nas modalidades de contrato efetivo e intermitente vai ser feita na próxima terça-feira (27) na Capital. Pela modalidade intermitente, inserida na reforma trabalhista de 2017, o trabalhador não atua de forma contínua, alternando períodos de trabalho e inatividade.

Os interessados devem comparecer na avenida Sertório, 6600, em dois horários: das 8h30min às 11h e das 13h30min às 16h. Segundo o grupo, que teve 80% do capital comprado em 2018 pelo fundo Advent - os mesmos donos da rede Quero-Quero, os candidatos devem comparecer levando currículo, carteira de trabalho e identidade. Em meados desse mês, os novos donos anunciaram que deixariam de usar a marca da gigante norte-americana Walmart.

Quem for se habilitar para os postos de padeiro, açougueiro e confeiteiro será exigido Ensino fundamental completo, experiência na área e disponibilidade para trabalhar aos fins de semana e feriados, além de residir nas áreas de oferta das vagas. Os benefícios incluem refeição, assistência médica, odontológica e seguro de vida.

Já operador de loja que será de contrato intermitente precisa ter Ensino Médio completo e não será necessário experiência na área e nem e horário inclusive aos finais de semana e feriado. O salário é pago por hora trabalhada e inclui vale transporte, refeição e seguro de vida.

Sobre a mudança do nome, o Grupo BIG informou que investirá mais de R$ 1,2 bilhão na modernização e ampliação de suas lojas nos próximos 18 meses. As bandeiras dos supermercados vão variar conforme a região geográfica. Nas regiões Sul e Sudeste, passarão a se chamar BIG, enquanto no Nordeste, todos os hipermercados serão BIG Bompreço.