Microsoft admite que ouvia áudios de usuários do Xbox, diz site

A Microsoft entrou para lista de empresas de tecnologia que escutam áudios de seus usuários. Segundo o o site Motherboard, da Vice, funcionários contratados pela companhia eram responsáveis por escutar áudios captados pelo Xbox One, console de games da empresa. O áudio era captado pelo comando do voz "Hey, Cortana", às vezes de forma acidental.

Após a publicação da matéria, a empresa de Bill Gates publicou um comunicado admitindo a prática, e afirmou ter encerrado a revisão de conteúdos por voz captados pelo console. De acordo com a nota, o objetivo da Microsoft era melhorar o produto.

A Motherboard falou com ex-funcionários que trabalharam na análise de conteúdo das mensagens entre 2014 e 2015, ainda quando o comando de voz Cortana não estava em vigor. Segundo as fontes, a maioria dos áudios captados eram de crianças e continham frases como "me dê todos os jogos de graça".

No início do mês, o site noticiou que alguns terceirizados também escutavam conversas de usuários do Skype, programa de conversas da Microsoft.

Segundo uma matéria da agência de notícias Bloomberg, o Facebook também pagou centenas de terceirizados para transcrever arquivos de áudio dos seus usuários.

De acordo com o texto, que cita como fonte pessoas familiarizadas com o assunto, os terceirizados não foram informados sobre onde os áudios foram gravados e como foram obtidos, apenas receberam a tarefa de transcrever as mensagens.

O principal regulador do Facebook na União Europeia está buscando informações sobre como a empresa manipulou dados na transcrição de gravações de áudios de usuários, disse a Comissão de Proteção de Dados da Irlanda (DPC) nesta quarta-feira (14).