Mauricio de Sousa dá largada a obras do Parque da Mônica em Gramado

A serra gaúcha ganhará uma atração inédita para os turistas mirins. Ocorreu nesta quinta-feira (22) o lançamento da pedra fundamental do Parque da Mônica Gramado. Junto ao Parque Tomasini, o evento contou com a presença do desenhista Mauricio de Sousa, de seu deu filho, Mauro Sousa, diretor da produtora Mauricio de Sousa Ao Vivo, e dos personagens principais da Turma da Mônica.

O anúncio foi feito onde o empreendimento será construído, um uma área de 25 mil metros quadrados, no bairro Carazal, próximo à RS-235, que liga o município à cidade vizinha de Nova Petrópolis. As obras começam em setembro, e a inauguração está prevista para o segundo semestre de 2020.

Com mais de 20 atrações, a ideia do parque é estimular brincadeiras interativas, diversão e experiências lúdicas. Cem por cento temático, terá ainda roda gigante, montanha-russa e carrossel, além de praça de alimentação com opções como pizzaria, hamburgueria e frutaria.

Mauricio de Sousa foi um dos homenageados do 47º Festival de Cinema, que se encerra no sábado (24), recebendo o Troféu Cidade de Gramado. “Esta é uma cidade inédita no Brasil com turismo, porque não tem os problemas que o Rio de Janeiro tem. Não há nada parecido, sente-se o carinho de cada construção. Gramado merece o atenção especial dos nossos arquitetos”, comentou o desenhista.

Ele contou que vem conversando com os profissionais envolvidos no empreendimento para que seja uma atração diferente dentro do que Gramado já tem. “Como a Turma da Mônica já está arraigada à alma, aos costumes, ao gosto do público, principalmente da criançada, penso que não precisamos criar nenhuma sensação nova. É uma continuação dos nossos trabalhos, com quadrinhos, desenhos animados e filmes. O parque é mais um elemento da personagem.” E completou, com graça: “Quero voltar aqui sempre para dar uma espiadinha e brincar no meu parque!”.

Conforme o desenhista, foi a vereadora e empresária local Manu da Costa (do Snowland, presidente da Associação de Parques Temáticos da Serra Gaúcha – Apasg, investidora da iniciativa), que os procurou para propor a parceria.

“Em suas viagens internacionais, ela sentiu a necessidade de propor algo para o público infantil, e como viu a Turma da Mônica na capa de revistas especiais, percebeu que não precisaria ir em busca de um personagem novo no Brasil. Agradeço aos céus a esses acidentes do percurso e a possibilidade de vocês aqui”, explicou Mauricio de Sousa sobre mais essa espécie de licenciamento da marca de sua criação.

Há quatro anos, a Mauricio de Sousa Ao Vivo, empresa do grupo MSP (Mauricio de Sousa Produções), reinaugurou o Parque da Mônica em São Paulo. Então, o que será erguido em solo gaúcho será o segundo no País.