Alcolumbre quer unificar propostas de reforma tributária em tramitação

Um dia depois de o ministro da Economia, Paulo Guedes, defender a volta de um imposto sobre transações financeiras nos moldes da antiga CPMF, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse ser a favor da unificação das propostas que tramitam no Senado, na Câmara e a que o governo ainda deve encaminhar.

A Câmara deu início na semana passada à tramitação da proposta do deputado Baleia Rossi (MDB-SP), idealizada pelo economista Bernard Appy, do CCiF (Centro de Cidadania Fiscal). Diante disso, o senador Roberto Rocha (PSDB-MA), relator da proposta idealizada pelo ex-deputado Luiz Carlos Hauly, pressionou pelo início da tramitação no Senado. Para asseverar a disputa por protagonismo, o governo ainda pretende mandar uma terceira proposta.

Na terça-feira (20), Guedes defendeu a volta de um imposto nos moldes da antiga CPMF como substituto à cobrança tributos sobre a folha de pagamento das empresas. Sem mencionar a ideia de uma nova CPMF, Alcolumbre disse que quer conversar com Guedes e com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para evitar que as propostas tramitem separadamente e não cheguem ao final.