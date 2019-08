Trensurb e Ceitec estão em lista de privatizações para 2019, diz site

Duas estatais federais gaúchas estão na lista de possíveis privatizações que o governo de Jair Bolsonaro promete fazer ainda em 2019. O ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que são 17 estatais a serem vendidas. Segundo o site Poder360, Trensurb e Ceitec (de fabricação de chips) estariam no rol de privatizáveis.

Guedes afirmou em evento em São Paulo na noite dessa terça-feira (20) que divulgará nesta quarta-feira a lista das 17. "Vamos acelerar as privatizações. Tem gente grande que acha que não vai ser privatizado e vai entrar na faca", disse o ministro, segundo a agência Folhapress. A meta foi passada ao secretário de Desestatização, Salim Mattar. O governo espera obter US$ 20 bilhões neste ano com as vendas.

A venda da Ceitec, que fica em Porto Alegre, começou a ser cogitada ainda no fim de 2018, e o governo este ano admitiu que faz estudos para decidir o futuro da empresa de tecnologia em semicondutores.

A Trensurb foi indicada em junho pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Presidência República para inclusão no Programa Nacional de Desestatização (PND). Com a decisão, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) passou a tratar a modelagem do futuro edital como prioridade, disse José Carlos Medaglia Filho, secretário de Coordenação de Obras estratégicas e Fomento do PPI, em matéria do JC de junho . O processo deve levar entre 8 e 12 meses, segundo Medaglia Filho, e com edital publicado no primeiro semestre de 2021 e o leilão para o segundo semestre do mesmo ano.