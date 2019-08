Boletim Focus eleva previsão de crescimento do PIB de 2019

O mercado financeiro aumentou a projeção para o crescimento da economia e reduziu a estimativa de inflação para este ano. Segundo o boletim Focus, pesquisa divulgada todas as semanas pelo Banco Central (BC), a previsão para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) - a soma de todos os bens e serviços produzidos no País - foi ajustada de 0,81% para 0,83% neste ano.