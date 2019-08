Advogado assume capítulo gaúcho da YPO no Brasil

Com uma atuação restrita a executivos e acionistas de médias e grandes empresas, a Young Presidents Organization (YPO), maior entidade de CEOs jovens do mundo, já tem novo representante no capítulo de Porto Alegre e que atende todo o Rio Grande do Sul. O advogado Fabio Brun Goldschmidt tomou posse no posto na noite dessa segunda-feira (19) para um mandato de um ano. No Estado, são 81 integrantes da instituição sem fins lucrativos, e no país, 845.

Goldschmidt informa que a YPO terá uma agenda de eventos com palestras e encontros com foco em negócios, preparação pessoal para encarar desafios à frente das corporações, macroeconomia e conjuntura tanto nacional como internacional, além de temas ligados à política, como a representação parlamentar e formação de lideranças.

A organização de jovens presidentes surgiu nos anos de 1960 nos Estados Unidos com a intenção de preparar CEOs tanto na questão pessoal como na vida profissional. A YPO tem representantes em 130 países, somando 27 mil integrantes. As empresas às quais os membros estão vinculados representam receitas de US$ 9 trilhões e mais de 22 milhões de empregos.

"Abordamos temas de macroeconomia e negócios, com palestrantes da Harvard Business School, grandes empresários e ocupantes de cargos eletivos a escritores como Lya Luft", cita Goldschmidt.

Os encontros ocorrem todos os meses para os membros da entidade. "Os eventos também são uma oportunidade para networking e troca de práticas em gestão", observa o novo presidente do capítulo. Goldschmidt é sócio do escritório Andrade Maia, com sede na Capital. A posse foi no Instituto Ling.