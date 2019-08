Após fechar operação no Centro, Saraiva abrirá nova unidade na Rua dos Andradas

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Depois de fechar sua loja localizada na Rua dos Andradas, no Centro Histórico da Capital, a livraria Saraiva deve voltar a operar na região, em novo endereço - mas na mesma rua. A nova loja estará localizada no nº 1.645 e passa a atender a partir da segunda quinzena de setembro, enquanto a anterior funcionava no nº 1.276.

Em nota, a companhia informa que o espaço é "mais amplo e moderno", e contará com área de games, onde o público poderá testar os produtos, e um sortimento maior de itens de papelaria.

"Ainda na unidade, os clientes passarão a contar com o entrega web, serviço que permite a retirada em loja de produtos comprados pelo e-commerce da Saraiva", diz o texto.

Sem condições de honrar dívidas de R$ 674 milhões, a Saraiva entrou com pedido de recuperação judicial em novembro do ano passado, a fim de obter um fôlego financeiro e evitar a falência. Com isso, obteve da Justiça a suspensão das execuções desses débitos até que seja aprovado em assembleia de credores um plano de pagamento. Até agora, não houve consenso.

Para reduzir despesas e melhorar as margens do negócio, a Saraiva já fechou 30 das suas 104 lojas e deixou de comercializar produtos eletrônicos e de informática.