Coca-Cola tem 150 vagas de trabalho temporário abertas no Rio Grande do Sul

A engarrafadora Coca-Cola Femsa Brasil está com com 150 postos de trabalho temporários no Estado. As oportunidades são para trabalhar entre os meses de agosto deste ano e fevereiro do ano que vem, com vagas nas cidades de Porto Alegre, Farroupilha, Santo Ângelo, Pelotas e nas principais praias do Litoral Norte, de Cidreira a Torres, e no Litoral Sul, na Praia do Cassino.

Ao todo, são 98 vagas para Porto Alegre e Litoral, 15 para o município de Farroupilha, na Serra Gaúcha, 18 para Santo Ângelo, no Noroeste, e 19 para Pelotas, no Sul do Estado. Os cargos são para promotor, vendedor, ajudante de entrega, ajudante operacional, operador de empilhadeira, conferente e motorista entregador.

Para concorrer às vagas, os interessados devem cadastrar seus currículos no site www.contratando.com.br e informar o código 48320 para serem direcionados para as vagas disponíveis na empresa. Os candidatos também podem deixar o currículo na portaria das unidades da empresa (veja abaixo).

O processo seletivo inclui avaliação de currículo, testes e entrevistas com a equipe da Gi Group Brasil - multinacional italiana de Recursos Humanos - e com gestores da Coca-Cola Femsa Brasil. Em nota, a companhia informa que há vagas que pedem qualificação a partir do Ensino Fundamental completo. Para cada função, é necessário apresentar os documentos exigidos e ter as habilidades específicas.

Segundo a empresa, as entrevistas irão ocorrer próximas aos locais de trabalho.

As contratações fazem parte do Plano Verão Femsa, que busca colaboradores temporários para apoiar no aumento significativo na produção, distribuição e venda de produtos na alta temporada. Para todos os cargos, a companhia oferece contratação com carteira assinada, vale-transporte e refeição no local ou vale-refeição.

Confira os endereços das unidades da empresa: