Bolsas asiáticas sobem majoritariamente após China sinalizar novos estímulos

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira (16), encerrando uma semana turbulenta, após o governo chinês sinalizar a intenção de estimular ainda mais sua economia.

O apetite por risco na Ásia ganhou força depois de o principal órgão de planejamento econômico da China anunciar hoje que Pequim irá lançar um plano para impulsionar a renda disponível da população em 2019 e 2020. No entanto, detalhes do plano não foram revelados.

Nos mercados chineses, o índice Xangai Composto subiu 0,29%, a 2.823,82 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,55%, a 1.525,48 pontos.

Em outras partes da região asiática, o japonês Nikkei teve alta marginal de 0,06% em Tóquio, a 20.418,81 pontos, graças ao bom desempenho de ações ligadas ao consumo doméstico, enquanto o Hang Seng se valorizou 0,94% em Hong Kong, a 25.734,22 pontos, e o Taiex subiu 0,91% em Taiwan, a 10.420,89 pontos.

A exceção foi o Kospi, que voltou de um feriado ontem na Coreia do Sul com queda de 0,58%, a 1.927,17 pontos.

Apesar da relativa calma na Ásia, investidores continuam atentos aos juros dos Treasuries e a desdobramentos da disputa comercial entre Estados Unidos e China. Ontem, o rendimento do T-bond de 30 anos renovou mínima histórica e o da T-note de 10 anos atingiu o menor nível em três anos.

A queda histórica nos juros dos Treasuries veio depois que os rendimentos das T-notes de 10 e 2 anos se inverteram temporariamente na última quarta, num fenômeno do mercado de bônus que é historicamente visto como um confiável indicador de recessões econômicas.

Quanto à perspectiva comercial, a China disse ontem que terá de tomar "as contramedidas necessárias" em reação ao plano dos Estados Unidos de tarifar mais produtos chineses a partir de 1º de setembro, mas também expressou o desejo de solucionar suas desavenças comerciais com Washington por meio do diálogo.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou praticamente estável nesta sexta, após sofrer ontem a maior queda em mais de três anos. O índice S&P/ASX teve ligeira baixa de 0,04% em Sydney, a 6.405,50 pontos.