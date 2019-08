Azul estreia voos na ponte aérea Rio-São Paulo dia 29

Após a redistribuição dos slots, permissões para pousos e decolagens, da Avianca no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, a Azul anunciou que começa no dia 29 de agosto a operar voos na ponte aérea Rio-São Paulo.

A companhia começou nesta terça-feira (13) a venda de passagens para o trecho. A empresa informou que fará 16 voos diários entre Congonhas e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A empresa usará de cinco a seis aeronaves Embraer E-195, inicialmente na pista auxiliar do aeroporto.

No final de julho, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) redistribuiu os 41 slots da Avianca em Congonhas para três das quatro empresas que manifestaram interesse nas autorizações. A Azul ficou com 15 slots, a Passaredo com 14 e a MAP linhas aéreas, com 12.Todos os slots se referem a horários que eram operados pela Avianca na pista principal de Congonhas.

Segundo a Anac, as empresas MAP e Passaredo "deverão comprovar, junto ao operador aeroportuário e ao órgão de controle do espaço aéreo, o atendimento de requisitos operacionais exigidos para operação no aeroporto."

O motivo da comprovação se deve ao tipo de aeronave utilizado pelas empresas. MAP e Passaredo, que utilizam aviões turboélice ATRs, com capacidade máxima de 70 passageiros, o que poderia ocasionar problemas na operação do aeroporto, o mais movimentado do país. A única que opera com aeronaves compatíveis com a frota da Gol e da Latam, de maior capacidade, é a Azul.

Após a aprovação, as empresas poderão iniciar a oferta de voos de acordo com os horários alocados. Caso alguma empresa não seja autorizada a operar, os slots voltarão para o banco e serão distribuídos conforme a nova regra definida pela agência reguladora.

Na ocasião, a Anac disse ainda que, em razão das aeronaves operadas pela empresa Two Flex, os 14 slots solicitados pela empresa foram alocados na pista auxiliar de Congonhas e estão pendentes de confirmação pelo Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea (CGNA). A TWO, opera a aeronave Caravan, de nove lugares.

A decisão de redistribuir os slots foi tomada pela Anac no dia 25 de julho, em reunião extraordinária e vale para a temporada de 27/10/2019 a 28/03/2020, mas, segundo a Anac, considerando o nível crítico de concentração e alta saturação da infraestrutura de Congonhas, as empresas estão autorizadas a iniciar imediatamente a oferta de voos.