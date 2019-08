Avaliação de risco de e-mails ajuda a evitar fraudes on-line

De acordo com um levantamento da Emailage, que atua na análise de endereços de e-mails para avaliação de risco de fraudes on-line, somente aqui, no Brasil, a companhia preveniu, aproximadamente, US$ 2,8 bilhões em fraudes no último ano, usando tecnologia de Inteligência Artificial combinada com sinais positivos e negativos que avaliam em tempo real informações sobre a validade do e-mail, domínio de e-mail, tempo de criação e uso do e-mail, endereço de cobrança, endereço de entrega de compras on-line, IP, nome, comportamento e redes sociais. Tudo isso para entregar uma avaliação precisa.

No cenário global, a Emailage analisou US$ 180 bilhões em transações de clientes, em 2018. Desse volume, a companhia revela que 40 milhões de transações foram de alto risco em e-commerce, companhias aéreas, companhias de ingressos e instituições financeiras.

"Com uma de nossas soluções, somos capazes de monitorar até 400 transações por segundo, com um tempo médio de resposta abaixo de 30 milissegundos. Diversas variáveis-chave são consideradas para assegurar os pagamentos, desde e-mail até o IP do computador, endereço de cobrança, endereço de envio, telefone, ID do dispositivo e dados da transação", diz Rei Carvalho, fundador e CEO da Emailage.