B3: lucro líquido (atribuído aos acionistas) recua 9,6% no 2º trimestre

O lucro líquido atribuível aos acionistas da B3 somou R$ 654,8 milhões no segundo trimestre deste ano, queda de 9,6% em relação ao observado no mesmo intervalo do ano passado. Ante os três primeiros meses do ano, houve um aumento de 8%. A queda do lucro na relação anual, de acordo com a companhia, por conta das despesas relacionadas à alta do preço da ação, com encargos sociais, trabalhistas e provisões. Além disso, a B3 destaca que no segundo trimestre do ano passado houve uma redução da base fiscal por conta de distribuição de juros sobre capital próprio, o que afeta a base comparativa.

"A redução na taxa de juros continua impulsionando o mercado de capitais brasileiro, como evidenciado pelo aumento do volume negociado e de ofertas de ações, que já totalizam mais de R$ 53 bilhões em 2019", destaca, no documento que acompanha o demonstrativo financeiro da B3, o presidente da Bolsa, Gilson Finkelsztain. Segundo o executivo, a B3 segue focada na aceleração do desenvolvimento do mercado, por meio de melhorias em produtos, serviços e sistemas, e pela introdução de programas de incentivo. "Exemplos nesse sentido são os incentivos para corretoras expandirem sua base de clientes no mercado de renda variável e no Tesouro Direto, os quais totalizaram mais de R$ 80 milhões no primeiro semestre de 2019", comentou.

Considerando o lucro recorrente, o ganho chegou a R$ 785,4 milhões, recuo de 8,5% na relação anual. O aumento ante o primeiro trimestre do ano é de 6,6%. Já o lucro líquido recorrente ajustado pelo ágio do benefício fiscal, referente à aquisição da Cetip, soma R$ 905 milhões, queda de 7,4% ante igual intervalo do ano passado. O lucro corrente considera a amortização do intangível, ainda relacionada à operação com a Cetip, que no segundo trimestre chegou em R$ 130,6 milhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) recorrente no intervalo entre abril e junho chegou em R$ 999,1 milhões, aumento de 2,9% ante o visto no mesmo período de 2018. Na relação trimestral o aumento verificado também foi de 2,9%.

A receita líquida da B3, no intervalo analisado, alcançou R$ 1,58 bilhão, aumento de 14% ante o visto um ano antes e crescimento de 3,1% na relação com os três meses prévios.

Despesa pontual

O lucro líquido foi afetado no trimestre pontualmente por uma provisão relacionada a processos judiciais, de R$ 27,7 milhões, para os quais uma parcela do valor discutido é atualizada de acordo com o preço de mercado de ações da companhia. No período, as ações da B3 registraram valorização de 16,6%.

Outra despesa é relacionada com pessoal, pela remuneração de longo prazo baseada em ações, que chegaram em R$ 37,9 milhões no período.