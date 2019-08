Startup gaúcha de serviços domésticos já soma 20 mil atendimentos e foca expansão

Conhecida como a 'Uber dos serviços domésticos', a startup gaúcha Triider tem três anos de trajetória e já acumula mais de 20 mil serviços realizados. A empresa, que conecta clientes em busca de reparos a prestadores serviços, oferece de reparos elétricos e hidráulicos a reformas, fretes e serviços de faxina. Ao todo, são mais de 50 serviços domésticos e 300 profissionais cadastrados. Com isso, a Triider já movimentou, desde 2016, cerca de R$ 4 milhões.

Com operações em Porto Alegre, Canoas e recentemente em Curitiba, os planos agora incluem a chegada, ainda este mês, a Belo Horizonte, e até o final do ano a Brasília e a São Paulo.

A contratação dos serviços é feita através do aplicativo ou site, em que o cliente seleciona o reparo ou serviço de que precisa, escolhe um prazo para que seja realizado e é colocado em contato com profissionais habilitados e seus orçamentos. O pagamento é realizado via plataforma, podendo ser parcelado em até seis vezes no cartão de crédito. Concluído o serviço, assim como acontece em aplicativos de transporte, o cliente poderá atribuir uma avaliação ao trabalho executado.

Conforme o CEO da Triider, Juliano Murlick, os serviços mais solicitados pelos clientes são reparos elétricos e hidráulicos. Ainda assim, as possibilidades são diversas, prevendo, por exemplo, instalação de aparelhos de ar-condicionado, fretes, assistência técnica, reformas, montagem de móveis ou mesmo limpeza de caixas d'água.

Segundo Murlick, a estratégia de expansão da empresa agora é "começar nas capitais e expandir para municípios da região metropolitana". Até 2020, a empresa visa estar presente em mais de 40 cidades, em todo o País.

O CEO relata que a ideia surgiu de uma necessidade individual, quando ele e sua esposa, Aline, precisaram realizar uma reforma em casa e tiveram dificuldade de achar bons profissionais, entre as diversas opções oferecidas pela internet. Em conjunto com Thiago Murlick e Paulo Guilherme Gil, o casal criou o Triider.