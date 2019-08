Produção industrial gaúcha volta a crescer em junho e tem maior alta do País no semestre

Depois de fechar abril em queda , a produção industrial do Rio Grande do Sul voltou a ficar positiva, garantindo a maior alta do País no fechamento do primeiro semestre de 2019. O setor cresceu 2,0% em junho deste ano ante o mês anterior e 3,5% sobre junho de 2018. As marcas ficaram positivas também nos últimos 12 meses, com alta de 9,4%, e no acumulado do ano, em 8,0%. Foram as maiores altas entre as regiões pesquisadas nessas duas últimas bases de comparação, conforme os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados nesta quarta-feira (7) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias (45,7%), de outros produtos químicos (16,6%) e de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos (13,8%), lideraram as altas por segmento no Estado na comparação anual. Já os desempenhos negativos mais expressivos nesta base de comparação ficaram com a fabricação de produtos de minerais não-metálicos, fabricação de bebidas (-15,5%) e a fabricação de móveis (-15,1%).

O resultado gaúcho vem na contramão do desempenho nacional, que apurou queda de 0,6% em junho ante abril e de 5,9% sobre junho passado. Houve queda também no acumulado do ano (-1,6%) e nos últimos 12 meses (0,8%). De acordo com o IBGE, as baixas sofreram influência do efeito calendário, já que o mês de junho de 2019 teve dois dias úteis a menos do que junho de 2018.

No geral, a produção da indústria recuou em 11 dos 15 locais pesquisados em junho deste ano na comparação anual. O estado de São Paulo, maior parque industrial brasileiro, registrou queda de 6,1%. Mato Grosso (-13,6%), Espírito Santo (-13,2%), Minas Gerais (-12,0%), Região Nordeste (-8,6%), Bahia (-8,5%), Pernambuco (-7,0%), Rio de Janeiro (-5,3%), Paraná (-3,3%), Goiás (-2,2%) e Santa Catarina (-1,8%) registraram as demais perdas.

Na direção oposta, junto com o Rio Grande do Sul, a produção industrial cresceu no Amazonas (5,4%), Pará (2,7%) e Ceará (0,7%).