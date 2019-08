Governo enviará ao Congresso novas indicações para o Cade

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Barreto, disse nesta terla-feira estar certo de que o governo enviará ao Congresso novas indicações de nomes para o órgão "o quanto antes". "O governo está atento e sensibilizado quando à falta de quórum no Cade", afirmou.

Barreto disse esperar que a definição dos indicados e, sua aprovação em sabatina pelo Senado possam ocorrer ainda em agosto. "A expectativa é e uma análise rápida, mas cabe ao Senado ditar o ritmo da aprovação", completou.

Em um aceno ao Senado, o presidente Jair Bolsonaro retirou, na semana passada, duas indicações que haviam sido apresentadas por ele para compor o conselho antitruste. Vinícius Klein e Leonardo Bandeira Rezende eram indicações dos ministros da Justiça, Sérgio Moro, e da Economia, Paulo Guedes.

Como mostrou em junho, havia resistência de parlamentares aos dois nomes, por terem sido indicados pelos dois ministros sem negociação prévia no Senado. A decisão pegou de surpresa integrantes do Cade, senadores e o próprio Moro, a quem o órgão é ligado formalmente.

Responsável pela análise de fusões de empresas e pelo julgamento de infrações como cartéis, o Cade está com quatro dos sete cargos vagos neste momento e não tem quórum para realizar sessões de julgamento. Entre os nomes aventados para novas indicações está o do economista-chefe do Cade, Guilherme Rezende, que atuou como uma espécie de consultor para a área da concorrência durante a campanha de Bolsonaro.